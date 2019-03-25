ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Esiyor gürlüyor İstanbul'daki, PKK'ya söz söyleyemiyor. Ben Karadenizliyim, Karadeniz evladı PKK'ya yaranmaz, celladı olur." dedi.

Soylu, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kızlarpınarı Caddesi'nde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Soylu, yerel seçimlere 6 gün kaldığını hatırlattı.

Ak ile karanın seçimde belli olacağına işaret eden Soylu, gerçekleştirdiği mitinglerde gücü yettiği, dili döndüğü kadar gerçekleri anlatmaya çalıştığını ifade etti. Soylu, "Biz de bir taraftan içimizi dökmek, bir taraftan heyecanımızı, sevincimizi paylaşmak için başımızı sinenize koymaya geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin 10 yıllardır türlü sıkıntılar çektiğini anımsatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gezi olayları, 17/25 Aralık, 6/7 Ekim, çukur olayları, 15 Temmuz, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmalar, Afrin olayları... Kavgalı eve kim kız verir. Hem bu coğrafyayı hem ülkemizi, güzel Anadolumuzu, güzel insanımızı hep ayağının ucuna baktırmaya çalıştılar. Buna karşılık Türkiye'nin şehir hastaneleri, bölünmüş yollar, nükleer santral, insansız hava aracı, dünyanın en büyük havalanı gibi 'yapamazsınız' denilen şeyleri yaptık. Hiç yakamızdan düşmediler."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçim sürecindeki sözlerini hatırlatan Soylu, "Bu memlekette Kürdistan diye bir yer var mı? Yok. Madem yok Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu niye şu sözü söylemezler? 'Edepsiz, ahlaksız senin o Kürdistan sözünü ağzına tıkarız' diye niye söylemiyorlar?" şeklinde konuştu.

- 325 PKK'yı ve HDP'liyi listelerine koydular

Millet İttifakı'nın 325 PKK'lı ve HDP'liyi meclis üyesi olarak listelerine koyduğunu vurgulayan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinden önce "Bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye verin" şeklinde sözleri olduğunu dile getirdi.

Geçen gün bir teröristin cezaevinde öldüğünü anımsatan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da terörist cenazesinin havaalanında karşılanıp mezarlıkta törenle gömüleceğini öğrendikten sonra Diyarbakır Valisini arayarak, dedim ki 'havaalanının etrafında esamelerini görmek istemiyorum. Mezarlığın 1 kilometre etrafına kimseyi yaklaştırmayacaksınız.' Öyle bir şey yok hem bu ülkeyi bölmeye çalışacaklar, sonra onların vekilleri, onların cenazeleri üzerinden gözyaşı dökecek. Buna bizim müsaade etmemiz mümkün değildir."

PKK'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği terörle mücadelenin ve vurulan darbenin intikamını almaya çalıştığına değinen Soylu, bunun için büyükşehirlerin karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

"Patlayıcı taşıyanın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için ölüm orucuna yatmış, avukatlığını yapan adamın, uyuşturucu taşıyanın, karakol bombalayanın, molotof kokteyli atanın belediye meclis üyeliğinde ne işi var?" diye soran Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beni cumhuriyet tarihinin en ahlaksız kampanyasını yapmakla suçladı, iki tane milletvekili için. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın Milli Görüşü'nü PKK'ya dayayan, yaslayan sen mi ahlaksızsın, ben mi ahlaksızım? Yazıklar olsun."

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeninin Şanlıurfa'da günlerden beri Saadet Partisi ile kapı kapı gezdiğini anlatan Soylu, "Tezgah büyük. PKK bugüne kadar Adıyaman'a da Şanlıurfa'ya da giremedi. Şimdi Saadet Partisini köprü olarak kullanarak, yaşam tüneli kullanarak girmeye çalışıyor. Ne yaptık biz bunlara? Ne yaptık Saadet Partisine, İYİ Partiye CHP'ye ki biz onlara düşman, Karayılan">Murat Karayılan dost, biz onlara düşman Apo dost. Allahınızı severseniz söyleyin." diye konuştu.

- "Gereğini ben yapacağım"

Ankara ve İstanbul'da belediyelerin PKK'nın vesayetine bırakılmak istendiğinin altını çizen Soylu, şunları söyledi:

"İmamoğlu'nu geçen akşam dinledim. İnanın cinnet halidir. Normal bir hal değildir. Diyor ki, '325 PKK'lı var diyorlar'. İnsanlar göğsüne kafasını koyup 'biz terörist miyiz?' diye ağlıyorlarmış. Onların onurları, gururları yok muymuş, eğer bir şey varsa Yüksek Seçim Kurulu gereğini yerine getirseymiş. Yüksek Seçim Kurulu bakar oluyor, olmuyor. Gereğini yerine getirecek olan benim merak etmeyin. Seçilsinler görelim bakalım. Teröristleri belediye meclis üyesi yapacaksınız, biz buna müsaade edeceğiz. Allah şahittir şehitlerimizin elleri yakamızda olur."

Keçiörenlilerden, ABD'nin Avrupa'nın ve onların yerli iş birlikçilerinin tezgahına düşmemelerini isteyen Soylu, "13-14 yaşındaki çocukları alıp dağa götürdüler, taciz ettiler, tecavüz ettiler. Şimdi dertleri ne biliyor musunuz? Onları alıp götüremiyorlar. Dağa gidişler neredeyse sona yaklaştı. Onları dağa götürüp anasının kucağından alıp, taciz edip, tecavüz edenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim." ifadesini kullandı.

- "Felaket olur"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddiaları da değerlendiren Soylu, "Avukatlık mesleğine aykırı, kendi mesleğine aykırı, iş takipçiliği yapmak, aradaki bir danışmanla tanımadığı bir adamın işinin takibini yapmak, yüzde 10 almak, buna bir şekilde fatura, makbuz kesmemek, bunların hepsi bir kere yanlış. Bu adam eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olursa bir felaket olur." dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Soylu, "Esiyor gürlüyor İstanbul'daki, PKK'ya söz söyleyemiyor. Ben Karadenizliyim, Karadeniz evladı PKK'ya yaranmaz, celladı olur." diye konuştu.

Soylu, vatandaşlardan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a sandıkta sahip çıkmalarını istedi.

- Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı

Konuşmasının sonunda 10 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen İçişleri Bakanı Soylu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopteri... Onu bırakacaktı, ondan sonra ben kiralamıştım." dedi.

Açılışa, AK Parti ve MHP'den bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.