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"Karadeniz Bölgesi'nin dijital skoru 69"

Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal:- "Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlerde, bölgenin dijital skorunu 69 olarak ölçtük. Dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri konusunda yol gösterici olan bir de anlık rapor iletiyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 14:57
"Karadeniz Bölgesi'nin dijital skoru 69"

İSTANBUL (AA) - Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketlerle yaptıkları ölçümlerde, bölgenin dijital skorunu 69 olarak ölçtüklerini bildirerek, "Dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri konusunda yol gösterici olan bir de anlık rapor iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Vodafone açıklamasına göre, "Türkiye Teknoloji Buluşmaları", Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayelerinde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ev sahipliğinde, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" temasıyla Trabzon'da yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir yaptı.


- "Her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz"


Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, ekonominin can damarları olan KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmasının, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmak için, TOBB iş birliği ile "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Aysal, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Anadolu’da KOBİ’lerin ve illerin dijital skorlarını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini tespit ediyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimizin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında oluyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz 'Teknoloji Buluşmaları'nda ve Dijital Yolculuk' eğitimlerinde tüm Türkiye’yi 2019 sonuna kadar il il gezerek KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlayacak, ülkemizin il il ve sektör sektör dijital karnesini çıkaracağız. Mesela Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlerde, bölgenin dijital skorunu 69 olarak ölçtük. Dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri konusunda yol gösterici olan bir de anlık rapor iletiyoruz. Proje ile işletmelerin, dijitalleşme ile neler kazanabileceklerini yakından gördükçe, bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Vodafone olarak, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen "KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm ve Başarı KOBİ Örnekleri", "Fintechler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde", "E-Ticaret Pazarı" başlıklı panellerde başarılı KOBİ'lerin temsilcileri hikayelerini paylaştı.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:57
  1. Türkiye Teknoloji Buluşmaları
  2. Vodafone

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