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Bakan açıkladı: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı!

Bakan Murat Kurum: "Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:17
Bakan açıkladı: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sel Felaketi Kriz Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek basın toplantısında konuştu. Kurum'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yapmamız gereken neyse yerinde tespitlerini yapacağız. Bundan sonrası için gereken tedbirler neyse tespitlerini yapacağız. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarıma Allah'tan şifa diliyorum. Alınması gereken tedbirler neyse alacağız. Hasar gören tüm binalara, yollara ilişkin tüm tespitleri iki ay içinde belediyemize de gerekli kaynağı sağlayıp bunların inşaatını bitireceğiz.

Bir iklim değişikliği söz konu. Yapılması gereken neyse tüm Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Yapılması gereken neyse sahada yapacağız. 20 yıl önce meydana böyle bir olay gelmiş. Altyapılar bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu afetlerden en az hasarla nasıl çıkabilirizin çalışmasını da yapıyoruz."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:17
  1. Ordu
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. karadeniz bölgesi

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