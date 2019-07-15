Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum korkuttu Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum görenleri korkuttu.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum görenleri korkuttu.

Kastamonu’nun Çatalzeytin sınırındaki Karadeniz açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar o anları cep telefonuna saniye saniye kaydetti. Hortumu gören vatandaşlar heyecan yaşarken, hortumun karaya yaklaşmadan kaybolduğu gözlendi.

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