Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum korkuttu
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum görenleri korkuttu.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum görenleri korkuttu.
Kastamonu’nun Çatalzeytin sınırındaki Karadeniz açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar o anları cep telefonuna saniye saniye kaydetti. Hortumu gören vatandaşlar heyecan yaşarken, hortumun karaya yaklaşmadan kaybolduğu gözlendi.
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