THY- Euroleague
0553 313 94 23

Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı süresi uzatıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:59
Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı süresi uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala ile damadı Husam Halef'in gözaltı süresi 45 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Ala Karadavi ile eşi Husam Halef'in gözaltı süresinin 45 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Ala Karadavi ile eşi "yasa dışı örgüte üye olmak" suçlamasıyla bir buçuk yıldır gözaltında tutuluyor.

Karadavi ve eşi Husam Halef, Temmuz 2017'de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mısır makamları, İhvan mensuplarına yönelik sert önlemler alıyor. İhvan'ı "terör örgütü" ilan eden Kahire yönetimi, teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticilerini "yasa dışı bir örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla yargılıyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:59
  1. Kahire
  2. mahkeme
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    1. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    2. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    3. YPG'li teröristler mezarlarını..
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu!..
    6. Voleybol Efeler Ligi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Cevizlibağ'daki tramvay kazası
    9. Turizm çalışanlarına TOKİ konutu
    10. Akıllı çocuk yaramaz mı olur?
    11. Türk jetleri vurdu! Çok sayıda..
    12. Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz..
    13. Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı..
    14. Hollanda'da 'Sarı Yelekliler' 13..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    17. İstanbul'da gasp operasyonu
    18. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    19. Hamas'tan önemli mesajlar! Kukla..
    20. Maçın ardından
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak