Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı süresi uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala ile damadı Husam Halef'in gözaltı süresi 45 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Ala Karadavi ile eşi Husam Halef'in gözaltı süresinin 45 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Ala Karadavi ile eşi "yasa dışı örgüte üye olmak" suçlamasıyla bir buçuk yıldır gözaltında tutuluyor.

Karadavi ve eşi Husam Halef, Temmuz 2017'de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mısır makamları, İhvan mensuplarına yönelik sert önlemler alıyor. İhvan'ı "terör örgütü" ilan eden Kahire yönetimi, teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticilerini "yasa dışı bir örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla yargılıyor.