0553 313 94 23

Karadavi'nin kızı ile damadının gözaltı süresi 14'üncü kez uzatıldı

19 Mart 2019 Salı 00:47
Karadavi'nin kızı ile damadının gözaltı süresi 14'üncü kez uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi ile muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden damadı Husam Halef'in gözaltı süresi 45 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Giza Ceza Mahkemesi, "terör örgütüne mensup olmak" suçunun da isnat edildiği Karadavi'nin kızı ile damadının gözaltı sürelerini 14'üncü kez 45 gün daha uzattı.

Karadavi ailesi, Mısır hükümetine, kızları Ula ile damatları Husam Halef'in koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı, Ula'nın sağlık kontrolü ve tedavi için hastaneye nakledilmesi gerektiğini belirtti.

Ula Karadavi ve eşi Husam Halef, 30 Haziran 2017'de gözaltına alınmıştı. Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de "İhvan mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ula Karadavi ve eşinin serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 00:47
  1. Karadavi
  2. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü
    1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    2. Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları..
    3. Hendek’te İlçe Emniyet Müdürlüğünün..
    4. Karadavi'nin kızı ile damadının..
    5. Bangladeş'te yerel seçimde silahlı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    7. Çanakkale şehitleri Ankara’da anıldı
    8. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Irak..
    9. Putin, Kırım’da kutlamalara katıldı
    10. Şok iddia: Venezuela'da elektrikler..
    11. GÜNCELLEME- Yeniden örgütlenmeye..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    13. "Tehlikelere karşı dimdik..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    15. AK Parti Genel Başkan Vekili..
    16. Arnavutluk’un aday kadrosunda değişiklik
    17. Kurbanlarının ailelerine maddi destek..
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2019
    19. "Borda önemli bir teknoloji hamlesi..
    20. Bahreyn ve ABD'li yetkililer askeri..
    21. TTK ekibi 2 defineciyi kurtarmak için..
    22. KASDOFF üyeleri Çanakkale şehitlerini..
    23. Başkan Uysal’dan proje tanıtımına davet
    24. Uysal Kestaneci Mahallesi sakinleri..
    25. Rusya'dan NATO'ya tepki: Doğu Avrupa..
    26. BAE ve Fransa'dan ortak askeri..
    27. Yarı otomatik şanzımanlı yerli..
    28. Gazze'de Fetih Hareketi'nin Sözcüsü..
    29. Nevşehir’de FETÖ’den 11 tutuklama
    30. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Saadet Partisi adayı, terör propagandasından gözaltında
    Saadet Partisi adayı, terör propagandasından gözaltında
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti