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Karadavi'den Mısır'da hapsedilen kızına ağlatan mektup...

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Mısır’daki Kanatır Kadınlar Hapishanesi'nde tutulan kızı Ala el-Karadavi'ye yazdığı duygu yüklü mektubunda, "Kızım, yüzün gözümün önünden gitmiyor. Hep aklımdasın. Namazlarımda, dualarımda hep Allah'a el açıp seni zalimlerden kurtarması için dua ediyorum" cümleleriyle, yaşadığı acıyı kağıda döktü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:02
Karadavi'den Mısır'da hapsedilen kızına ağlatan mektup...

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, kendi internet sitesinden yayınladığı mektubunda kızına duyduğu özlemi, "maruz bırakıldığı haksızlığı" ve "kasıtlı olarak yavaş yavaş öldürülmesi" nedeniyle yaşadığı acıyı tarif etmeye çalıştı.

'KIZIMI YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜRÜYORLAR'

"Dünyanın en kötü hapishanelerinden birinde, hücrede geçen bir yıl.. Kızım Ala el-Karadavi, tutulduğu yerde son derece kötü bir muameleye maruz kalıyor. En basit haklarından dahi mahrum bırakılıyor. Kasıtlı olarak yavaş yavaş öldürme şeklinde ona zarar verilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullanan Karadavi, kızının bu son yılda evinden, çocuklarından, babasından, kardeşlerinden ayrı kaldığını hatırlattı.

'BU MUAMELE NEDEN? ÇÜNKÜ O KARADAVİ'NİN KIZI'

Kasıtlı olarak kızına her işinde zorluk çıkardıklarını belirten Karadavi, "Bu muamele neden? Çünkü o Karadavi'nin kızı. Çünkü Katar vatandaşlığı var. Zayıf bir insan üzerinden Karadavi ve Katar'dan mutlaka intikam almak gerek!" şeklinde tepkisini aktardı.

'YÜZÜN GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR KIZIM'

Karadavi mektubuna şöyle devam etti:

"Kızım, yüzün gözümün önünden gitmiyor. Hep aklımdasın. Namazlarımda, dualarımda hep Allah'a el açıp seni zalimlerden kurtarması için dua ediyorum. Bir baba olarak yerimde kim olsa kızının bir suçu, günahı olmaksızın haksız yere yaşadıkları sebebiyle acı duyar, kalbi yanar, gözleri yaşarır."

Karadavi mektubunda ayrıca dünyadaki özgür insanlara, kızını ve onun gibi haksız yere tutuklanmış on binlerce kişiyi kurtarmak için elinden geleni yapma çağrısında bulundu.

TEMMUZ 2017'DE MISIR'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ala el-Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti. Ala el-Karadavi, 27 Haziran'da hapishanedeki kötü şartların iyileştirilmesi amacıyla açlık grevine başlamıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:02
  1. Yusuf el-Karadavi
  2. Ala el-Karadavi

YORUM YAZ

  • veli veli 2 sa önce
    Allahım bu mazlum babaya ve kızına merhametini esirgeme, onlara acil kurtuluş ve sabır ver. Onlara bu muameleyi reva gören zalimlere hakettiklerini ver.
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