Karadağlı Bakan Zenka'dan AA'ya ziyaret

SARAYBOSNA (AA) - Karadağ İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı Mehmet Zenka, Anadolu Ajansının (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Zenka, çalışanlarla sohbet etti.

Zenka, AA'nın çalışmalarının gurur verici olduğunu belirterek, başında bulunduğu bakanlıkla AA arasında gelecek dönemde iş birliğinin artırılması temennisinde bulundu.

AA foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğrafları inceleyen Zenka, "Türkiye'de demokrasinin galip gelmesi bizleri mutlu ediyor. Bu darbe girişimine tepkisiz kalmayan Karadağ ile gurur duyuyorum." diye konuştu.

Karadağ'ın da yakın zamanda başarısız bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Zenka, "Biz de tıpkı Türkler gibi demokrasi için mücadele etmeye hazırız." dedi.



Karadağ'da azınlıkların eşit haklara sahip olduklarını vurgulayan Zenka, kendisinin de Arnavut asıllı olduğunu vurguladı. Zenka, kabinedeki 18 bakanın 8'inin azınlık temsilcisi olmasının bu eşitliğin göstergesi olduğunu kaydetti.