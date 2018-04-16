Karadağ'ın Demirel'i zaferini kutladı!

Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını belirterek, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamak olacak." dedi.

Djukanovic, partisine, koalisyon ortaklarına ve oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Karadağ'ın ekonomik ve siyasi yolda karşılaşacağı sorunlarla gelin hep beraber yüzleşelim. Birlikte sorunlarımızı daha kolay aşarız." diye konuştu.

HAYAT STANDARTLARINI YÜKSELTECEĞİZ

Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiren Djukanovic, "Önümüzde zorluklarla dolu bir yol var. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Batı yanlısı politikasıyla bilinen Djukanovic, Karadağ'ın 2020 yılının sonbaharında Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını sözlerine ekledi.

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Djukanovic, bir kez daha seçilerek, Karadağ'ın yedinci cumhurbaşkanı oldu.