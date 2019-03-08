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Karadağ’dan Ankaralı yatırımcılara davet

Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic, Ankaralı yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

08 Mart 2019 Cuma 11:54
Karadağ’dan Ankaralı yatırımcılara davet

Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic, Ankaralı yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.


Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukovic ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay’ı ziyaret etti.Türkiye ve Karadağ arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Aktay, Ankara’nın ticari potansiyeline dikkat çekerek, iki ülke arasındaki kardeşliğin ticari ilişkilere yansıması çağrısında bulundu. 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden Karadağ’ın başkenti Podgoritsa ile Ankara arasında imzalanan kardeş şehir protokolünü hatırlatan Aktay, “Karşılıklı istişarelerle işbirliğini artırabiliriz. Ankara Ticaret Odası olarak ticari işbirliklerinin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye, 2018 yılında 40 milyona yakın turisti ağırladı. Turizm ve diğer konularda bilgi birikimleri aktarılarak işbirlikleri ileri aşamalara getirilebilir” diye konuştu.


Türkiye’nin Çin’den sonra yurt dışında inşaat sektörü alanında en çok faaliyet gösteren ülke olduğuna dikkat çeken Aktay, Karadağ’da yapılabilecek alt yapı ve üst yapı çalışmalarında Türkiye’den yatırımcıların destek olabileceğini söyledi. Karadağ ve Ankara arasında yapılacak yatırımlar için doğru kişileri bir araya getirme konusunda köprü kurabileceklerini kaydeden Aktay, doğru iletişim ve doğru iş birlikleri sayesinde ticari ilişkilerde istenilen noktaya ulaşılabileceğini belirtti.



“Ankaralı yatırımcıları bekliyoruz”


Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukovic ise, Karadağ’ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra yabancı yatırımcılar için uygun bir bölge haline geldiğini ifade etti. Ziyaret amaçlarını Ankara’dan Podgoritsa’ya ve Podgoritsa’dan Ankara’ya yatırımcı çekmek olarak açıklayan Vukovic, Ankaralı yatırımcıları Podgoritsa’ya yatırım yapmaya davet etti. Vukovic, yatırım yapmak isteyen iş insanları için uygun ortamlar oluşturulacağını da sözlerine ekledi.


Büyükelçi Milic, yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliğine başvurulabileceğini ifade ederek, “Karadağ’daki Türk Büyükelçiliği ile her zaman irtibat halindeyiz. Yatırımcılar yatırımlarla ilgili her türlü soru ve sorun için bize ulaşabilirler. Elçiliğimizin kapıları her zaman sonuna kadar açık” dedi.


Görüşmede ATO Yönetim Kurulu üyeleri Halil İlik ve Nuh Acar, ATO Meclis Üyesi Mehmet Özbey, Podgoritsa Belediye Başkan Yardımcısı Caslav Vesovic, Girişimcilik Sekreteri Kemal Grbovic, Kalkınma Ajansı Müdürü Srdan Raicevic, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Masum Sun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Uzmanları Ömer Faruk Sarı ile Mehmet Sırrı Yener de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:54
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