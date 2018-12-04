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Karadağ'da Türkiye Mezunları Derneği açıldı

04 Aralık 2018 Salı 21:47
Karadağ'da Türkiye Mezunları Derneği açıldı

PODGORİCA (AA) - Karadağ Türkiye Mezunları Derneği (MASAT), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla başkent Podgorica'da açıldı.

Eren açılışta, Karadağlı Türkiye mezunları ile sohbet etti ve MASAT Başkanı Erdan Seferovic'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye olarak mezun derneklerini önemsediklerini söyleyen Eren, Türkiye'nin 1992'den bu yana öğrencilere burs verdiğini, burslu öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Dünya genelinde 7,5 milyon öğrencinin kendi ülkesi dışında eğitim aldığını anlatan Eren, Türkiye'de de 140 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu belirtti.

Eren, hemen her ülkede Türkiye mezunları bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye mezunlarının kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı vermesini istediklerini söyledi.

19 ülkede 22 Türkiye mezunları derneği bulunduğunu aktaran Eren, MASAT'ın kısa süre içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle örnek dernekler arasında yer aldığını kaydetti.

- Eren, Husovic ve Fejzic ile görüştü

YTB Başkanı Eren, Podgorica'daki temasları kapsamında ayrıca, Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:47
  1. Karadağ
  2. Karadağ Türkiye Mezunları Derneği (MASAT)
  3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren

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