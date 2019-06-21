Karadağ'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da 130'dan fazla camide, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Karadağ İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Rifat Fejzic'in talimatıyla ülke genelindeki 130'dan fazla camide halk, cuma namazının ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Başkent Podgorica'daki Starogradanjska Camisi'nde Podgorica Başimamı Dzemo Redzematovic tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. - Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Mursi'nin naaşı ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.



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