0553 313 94 23

Karadağ'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

21 Haziran 2019 Cuma 15:15
Karadağ'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da 130'dan fazla camide, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karadağ İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Rifat Fejzic'in talimatıyla ülke genelindeki 130'dan fazla camide halk, cuma namazının ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Başkent Podgorica'daki Starogradanjska Camisi'nde Podgorica Başimamı Dzemo Redzematovic tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Mursi'nin naaşı ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:15
  1. Gıyabi cenaze namazı
  2. Karadağ
  3. Mısır
  4. Muhammed Mursi
  5. Rifat Fejzic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
    1. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    2. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    3. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    4. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    5. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    6. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    8. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    9. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    10. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    11. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    12. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    13. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    14. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    15. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    16. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    17. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    18. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    19. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    20. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    21. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    22. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    23. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    24. Terör propagandası yapan askerlere..
    25. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    26. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    27. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    28. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    29. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    30. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!