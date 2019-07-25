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Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine bir kilogram elma ya da havuç...

Karadağ'ın Danilovgrad şehrine bağlı Martinici köyünde 2015'te açılan ve bölgede tek olma özelliği taşıyan eşek müzesini bugüne kadar 56 binden fazla kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, eşek çiftliği bünyesindeki müzeye bilet yerine bir kilogram havuç ya da elma getirerek girebiliyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine bir kilogram elma ya da havuç...

Karadağ'ın güneyindeki Danilovgrad şehrine bağlı Martinici köyünde bulunan ve Balkanlar'da tek olma özelliği taşıyan "Eşek Müzesi" yoğun ilgi görüyor.

Geçmişte her Karadağlı ailenin olmazsa olmazları arasında yer alan eşeklere ait çeşitli araç ve gereçlerin sergilendiği müzeye, bilet yerine bir kilogram elma ya da havuç getirerek girilebiliyor.

Darko Saveljic'e ait eşek çiftliği bünyesinde 2015'te kurulan ve ilginç bir konsepte sahip müzeyi bugüne kadar 56 binden fazla kişi ziyaret etti.

Çiftliğin ve müze fikrinin sahibi Saveljic,2015'te bu konsepte bir müze açarak Balkanlar'da bir ilke imza attıklarını belirterek, bölgede hala benzer bir müze olmadığını ifade etti.

Saveljic, eşek arabalarından semerlere kadar envaiçeşit araç ve gerecin sergilendiği müzenin, aslında eşeklerin nasıl zor şartlarda yaşadıklarını da anlattığını kaydederek, "Biz buraya 'Eşek Müzesi" adını verdik ama eşekler konuşabilse buraya "İşkence Müzesi" derdi." ifadelerini kullandı.

"Biz bu şekilde eşekleri koruma altına almayı amaçlıyoruz"

Eşek Müzesinin birçok turizm firması tarafından da müşterilerine önerildiğini anlatan Saveljic, başkent Podgorica ve civarında ziyaret edilebilecek 11 destinasyondan biri olarak gösterilen müzenin, özellikle yabancı turistler tarafından yoğun rağbet gördüğünü dile getirdi.

Saveljic, çiftlikte bugün 40 civarında eşeğin de yaşadığını belirterek, "Bu zeki hayvanların ülke genelindeki sayısı 150 civarında. Biz bu şekilde eşekleri koruma altına almayı amaçlıyoruz." dedi.

Eşeklerin, teknoloji ile girdikleri mücadelede mağlup olduğunu dile getiren Saveljic, "İnsanlar artık eşekler yerine makinaları kullanıyor. Köylerden şehirlere göç ediyor. Eşekler ise artık işe yaramayan hayvanlar olarak görülüyor." şeklinde konuştu.

Saveljic, müzeyi açtıklarında bir eşeğin fiyatının 25 avro olduğunu hatırlatarak, "İster inanın ister inanmayın, şimdilerde 150 ila 200 avrodan aşağı eşek bulmanız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Eşek sütünün faydalarına da değinen Saveljic, "Eşek sütü özellikle bronşit ve astım gibi hastalıklara çok iyi geliyor. Halk arasında 'eşek öksürüğü' de dediğimiz kuru öksürüğün tek şifası da eşek sütü." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
  1. Karadağ'ın güneyi
  2. Danilovgrad şehri
  3. Balkanlar
  4. Martinici köyü
  5. Eşek Müzesi
  6. Eşek
  7. başkent Podgorica

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