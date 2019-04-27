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Karadağ'da "Ankara Kültür Günleri"

BAKİDER tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü

27 Nisan 2019 Cumartesi 21:35
Karadağ'da "Ankara Kültür Günleri"

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Balkan Kültürleri İttifakı Derneğince (BAKİDER) "Ankara Kültür Günleri" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin Podgorica ayağında Türkiye ve Ankara kültürünün tanıtıldığı standlara Karadağlıların ilgisi yoğun oldu.

BAKİDER Başkanı Emin Bajric, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Balkanlar arasında geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi köprü kurmak istiyoruz. Bu iki coğrafyanın birlikteliği için çalışmalara başladık." dedi.

Kültür günleri projesiyle Türkiye ile Balkanlar'ın ilişkilerini somut ve ölçülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bajric, "Yeni insanlarla tanışmak, ekonomik, ticari ve sosyal alanlarda yeni köprüler kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte stant açan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu temsilcilerinden Muhammed Mücahid Sürücü de Türkiye'de 63 şehirde uluslararası öğrenci çalışması yaptıklarını belirterek, "Ayrıca yurt dışında okuyan öğrencilere misafirperverliğimizi gösterme gayretindeyiz. Yurt dışında da uluslararası öğrenci buluşmaları yapıyoruz." dedi.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:35
  1. Ankara Kültür Günleri
  2. etkinlik
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