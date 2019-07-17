Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

PODGORİCA (AA) - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törene, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aralarında eski bakanların da bulunduğu çok sayıda Karadağlı katıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, törende yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından planlanan ve terör örgütünün Türk ordusu içine sızdırılmış mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçtiğini anımsattı.

Türk devletinin ve seçilmiş hükümetin varlığına, bütün Türk kurumlarına yönelik bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzerinin başka hiçbir ülkede yaşanmadığını belirten Ozan, davetlilere FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin karanlık yüzünü anlattı.

Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak bu hainliğe karşı mücadele ettiğini anımsatan Ozan, "En büyük amacımız FETÖ ile mücadele etmek ve FETÖ'yü devlet kurumlarından ve bütün yapılardan elimine etmek oldu." diye konuştu.

Ozan, FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanmasının deşifre edildiğini kaydederek, "Kararlı bir mücadele ve çalışmayla örgütün paralel devlet yapılanması çökertildi." dedi.

Davetlilere, darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin görüntülerin de izletildiği törenin ardından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı.