Karadağ ve Sırbistan'da terör kurbanları için gıyabi cenaze namazı

PODGORİCA/NOVİ PAZAR (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için Karadağ ve Sırbistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karadağ genelinde ve Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde, cuma namazının ardından, Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'in talimatıyla ülke genelinde 135 camide kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Müslüman katıldı.

Podgorica Başimamı Dzemo Redzematovic, cuma vaazı ve hutbesinde geçen hafta yaşanan terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sancak bölgesinde yaşayan Müslümanlar da cuma namazının ardından terör kurbanları için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sırbistan İslam Birliği (İZUS) bünyesinde faaliyet gösteren camilerde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Müslüman katılırken, Novi Pazar şehrinde bulunan Şehid Abdulaziz Camisi'nde cuma ve cenaze namazını Sancak Müftüsü Senad Halitovic kıldırdı.

Halitovic, cuma vaazı ve hutbesinde, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin camide namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüklerini anımsatarak, "Şehitlik mertebesini Yeni Zelanda'da öldürülenlerden daha çok hak eden var mı? Şehit olmak için daha uygun bir yer var mı?" ifadelerini kullandı.

Kurbanların, hunharca öldürüldüğünü söyleyen Halitovic, "Dünya bu vahşet karşısında donup kaldı." dedi.

Novi Pazarlı Semin Muratovic de AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Novi Pazarlıların hala şokta olduklarını belirterek, "Bugün elimizden gelen en basit şeyi yaparak, saldırıda yaşamını yitiren Müslüman kardeşlerimiz için cenaze namazı kıldık." diye konuştu.