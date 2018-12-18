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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic'ten Büyükelçi Galip'e madalya

18 Aralık 2018 Salı 23:36
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic'ten Büyükelçi Galip'e madalya

PODGORİCA (AA) - Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip'e "devlet üstün hizmet madalyası" takdim etti.

Galip'i makamında kabul ederek devlet üstün hizmet madalyası takdim eden Cumhurbaşkanı Djukanovic, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçinin Karadağ'da görev yaptığı sürede iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, "Özellikle ekonomi, sağlık, kültür, bilim, yerel yönetimler ve savunma alanlarındaki iş birliğini geliştirme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin, Türk yatırımcıların Karadağ'a olan ilgisini artırdığını belirten Djukanovic açıklamasında, "Büyükelçi Galip'in görevi süresince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetleri de arttı. Değeri 20 milyon avroyu aşan 300'den fazla proje gerçekleştirildi." ifadesine verdi.

Açıklamada, Büyükelçi Galip'in de müteşekkir olduğunu dile getirerek, kendisine bu madalyanın takdim edilmesinden şeref duyduğunu vurguladığı kaydedildi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:36
  1. Devlet Üstün Hizmet Madalyası
  2. Karadağ
  3. Milo Djukanovic

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