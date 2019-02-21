0553 313 94 23

Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali Memiş’e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban İlçe Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:42
Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali Memiş’e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban İlçe Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Memiş, Erzurum’un tarihin her anında milletine, devletine, bayrağına bağlı olduğunu söyledi.


Kanaat önderlerine tek tek söz verip, ilçe hakkında dilek ve isteklerini dinleyen Vali Memiş, talepleri tek tek not ederek, bu doğrultuda eksikliklerin tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.


Devlet olarak anayasal ölçülerde herkese eşit mesafede olduklarını hatırlatan Vali Okay Memiş, “Devlet olarak vergi alırken kimseyi diline dinine mezhebine göre nasıl ki ayırt etmiyorsak, hizmet ederken de kimseye ayrıcalık tanımıyoruz” dedi.


İlçe ziyaretlerinde esnafın ve vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden de söz eden Vali Memiş, “İlçelerimizin hepsi birbirinden güzel. Anadolu’nun tüm renklerini Erzurum’da görmekteyiz. Şehrimizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar her tarafında huzur, barış, kardeşlik hakim. İlçelere yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın devletine, bayrağına bağlığını göstermiş oldukları yoğun ilgiyle gördük. Bu da bizi mutlu ettiği kadar şevkimizi de arttırdı. Sizlerin istek ve sıkıntılarınızı çözmek bizlerin asli görevidir. Bu konuda belediyelerimizle birlikte gerekli çalışmaları önümüzdeki yaz sezonu ile birlikte başlatacağız. Biz birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğimiz de, aramıza nifak tohumları ekmeye, bizleri ayrı düşürmeye çalışan şer güçlerine karşı tek yürek olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Bizler et ve tırnak gibiyiz” şeklinde konuştu.


Vali Okay Memiş, ziyaretin ardından kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi. Ziyarete Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı camide içler acısı görüntüler
    1. Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı..
    2. Kazakistan'da hükümet istifa etti
    3. Özhaseki esnafa menemen yaptı,..
    4. Nijerya'da Lassa sıtmasından 10 kişi..
    5. Rona Yırcalı Lübnanlı bakanları..
    6. Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan..
    7. Türk Kızılayından Kosovalı ailelere..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Borsa günü yükselişle tamamladı
    10. Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü..
    11. Başkan Tokur’dan döner sermaye..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    13. DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi
    14. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    15. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    16. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    17. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    18. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    19. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    20. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    21. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    22. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    23. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    25. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    26. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    27. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    28. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    29. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    30. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!