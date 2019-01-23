0553 313 94 23

Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı anda kurtuldu

Erzincan'da yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Kocatürk'ün kalın bağırsak ve karaciğerindeki tümör, 5 saatlik ameliyatla alındı

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı anda kurtuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaşayan Hikmet Kocatürk, kalın bağırsak ve karaciğerindeki tümörden 5 saat süren tek ameliyatla kurtuldu.

Hikmet Kocatürk (71), bir süre önce halsizlik ve karnındaki şişkinliğe bağlı şikayetlerle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne gitti.

Buradaki tetkiklerde Kocatürk'ün kalın bağırsağında 6, karaciğerinde ise 7 santim büyüklüğünde tümör tespit edildi.

Hastaneye yatırılan 4 çocuk babası Kocatürk, hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Peker koordinesindeki 6 kişilik sağlık ekibi tarafından ameliyata alındı.

Aynı anda hem bağırsağındaki hem karaciğerindeki tümörden kurtulan Kocatürk, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Kocatürk, kontrol için geldiği hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ameliyatımızı yaptılar elhamdülillah, çok şükür iyiyim. Sanki hiç bu hastalığı geçirmemiş gibiyim." dedi.

Doç. Dr. Peker de şunları kaydetti:

"Hastamız karın ağrısı, şişkinlik benzeri şikayetlerle hastanemize müracaat etti. Tetkiklerde karaciğeri tutan bir lezyon, kitle gördük. Tek seansta hem kalın bağırsaktaki hem karaciğerdeki tümöre müdahale ettik. Ameliyat sorunsuz şekilde bitti. Kocatürk, son 45 günde bu şikayette ameliyat ettiğimiz ikinci hastamız. Bu tür ameliyatlar konusunda yeterli ekipmanımız ve deneyimli ekibimiz var."

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise hastane olarak tüm cerrahi kliniklerinde onkoloji cerrahi ameliyatlarını başarılıyla yaptıklarını anlatarak, kentte bu tür hastaların farklı merkezlere gitmesine gerek olmadığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
  1. Erzincan
  2. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
  3. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor
    1. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
    2. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
    3. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
    4. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..
    5. 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma..
    6. Akbank'tan Türkiye'nin ihracat..
    7. Fazıl Say'ın açıklamalarına destek..
    8. Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı..
    9. Trump'ın rakibi ABD'yi terk etti!..
    10. Karatede sezon Paris'te başlıyor
    11. Albayrak ve Hanedar eli boş geldi,..
    12. Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor
    13. Şişli'deki cinsel saldırı iddiası
    14. 1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    16. Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!
    17. Endonezya'da bir deprem daha!
    18. CHP'liler imza topladı: İYİ Parti'ye..
    19. Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
    20. Ayşen Gruda ne zaman ve nereye..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti