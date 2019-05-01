Karaçi’de sıcaklık artışı yüzünden acil durum ilan edildi

Pakistan’ın Sindh vilayetine bağlı Karaçi şehrinde hava sıcaklığının artmasıyla acil durum ilan edildi.

Pakistan’da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının Mayıs’ın 4’üne kadar 40-42 derecelerde seyredeceğini bildirdi. PMD, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek sıcak rüzgarların özellikle gündüz saatlerinde etkili olabileceğini belirtti. PMD tarafından yayınlanan ısı uyarısına bağlı olarak ilgili bölümler ve tesisler, sıcaktan etkilenen kişilere gereken rahatlamayı sağlamak için bir dizi önlemler aldı.

Sind vilayeti yetkilileri, sıcak çarpmasından etkilenebilecek insanlar için Karaçi’nin her yerinde tıbbi merkezler kurdu.

Meteoroloji departmanının, denizden esen meltem nedeniyle şehirde sıcak hava dalgası öngörmesi kapsamında verilen acil durum ilanının ardından Karaçi hastaneleri yüksek alarma geçti. Doktorlar, insanlara kendilerini sıcak hava dalgasına karşı korumak için önlem almalarını tavsiye etti.