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Karaçi’de 5 çocuk gıda zehirlenmesinden öldü

Pakistan’ın Sindh vilayetine bağlı Karaçi şehrinde bir restoranda ailesiyle yemek yiyen 5 çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

22 Şubat 2019 Cuma 14:07
Karaçi’de 5 çocuk gıda zehirlenmesinden öldü

Pakistan’ın Sindh vilayetine bağlı Karaçi şehrinde bir restoranda ailesiyle yemek yiyen 5 çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti.


Pakistan’ın Sindt vilayetine bağlı Karaçi şehrinde bir aile dün gece Saddar bölgesinde bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Aile yemekten sonra hastaneye kaldırıldı. Hastane personeli 1,5 ve 6 yaşları arasındaki 5 çocuğu kurtaramadı. Çocukların annelerinin sağlık durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.


5 çocuğu zehirlenen ailenin daha önce de Belucistan vilayetine bağlı Khuzdar şehrinde yemek yediği öğrenildi.


Müfettiş Polis Gulshan Tahir Noorani, olayla ilgili yapılan ilk soruşturmaya göre çocukların ölümünün nedeninin gıda zehirlenmesi gibi göründüğünü söyledi. Noorani soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.


Saddar’daki restoran Sindh Gıda Kurumu tarafından geçici olarak kapatıldı. İnceleme için restorandan gıda örnekleri alındı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:07
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