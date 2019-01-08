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Karacayı öldüren avcı aranıyor

Nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

08 Ocak 2019 Salı 16:42
Karacayı öldüren avcı aranıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde av tüfeğiyle karacayı vurarak telef eden avcı aranıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Beypınar Köyü yakınlarında koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında ayakları bağlı ve av tüfeğiyle vurulmuş halde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir karacanın bulunduğu belirtildi.

Karacayı vuran avcının aranmasına devam edildiği kaydedildi.



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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:42
  1. karaca
  2. telef

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