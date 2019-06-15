Karacasu’da trafik kazası: 1 ölü Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıgörle Mahallesi Kasıkdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Aklan (62) idaresindeki 09 H 0231 plakalı traktör, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri traktör sürücüsü Sabahattin Aklan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan H.A. (62) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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