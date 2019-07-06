0553 313 94 23

Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Küçükdağlı Mahallesi’nde ikamet eden ve diyabet hastalığından dolayı ayak parmağı kesilen Süleyman Urfa’ya Karacasu Kaymakamlığı tarafından tekerlekli sandalye ve çekyat hediye edildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:05
Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Küçükdağlı Mahallesi’nde ikamet eden ve diyabet hastalığından dolayı ayak parmağı kesilen Süleyman Urfa’ya Karacasu Kaymakamlığı tarafından tekerlekli sandalye ve çekyat hediye edildi.



Şeker hastalığına bağlı ayak parmakları kesilen 64 yaşındaki Süleyman Urfa’nın Denizli’de yaşayan kızı Bedriye Vatandaş, babası için Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvurdu. Yürüyemeyen babası için tekerlekli sandalye ve çekyat isteyen Vatandaş’ın talebi kabul edildi. Talep üzerine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez ve Küçükdağlı Mahalle Muhtarı Muhammet Nasır aileyi evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, tekerlekli sandalye ve çekyatı teslim etti.


Süleyman Urfa’nın kızı Bedriye Vatandaş, “Babamın durumu ciddi. Kangrenden dolayı bacağı dizinden kesilecekti. Bunu kabul etmeyince ayak parmakları kesildi. Enfeksiyon kapmaması için yere basmaması ve yürümemesi gerek. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tekerlekli sandalye alamadık. Son çare olarak kaymakamlığa başvuru yaptım. Sağ olsunlar talebimiz kabul edildi ve babamın sorunu ortadan kalktı” dedi.


Kaymakam Soley ve beraberindekilere teşekkür eden Süleyman Urfa, “Allah devletimize zeval vermesin. Sebep olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Yargıtay’dan ’çatı’ kararı
    1. (Özel) Yargıtay’dan ’çatı’ kararı
    2. Atama ve görevden alma kararları Resmi..
    3. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının..
    4. D-8'in 22. kuruluş yıl dönümü kutlandı
    5. Şehiriçi ulaşımında ev konforu
    6. Hakkari’de yayla göçü başladı
    7. Serdar Bingöl, Adanaspor’da
    8. Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü,..
    9. Kaliforniya’da deprem sonrası yangın
    10. Sahte bahis operasyonu: 20 gözaltı
    11. Güzel olmak için güzelliğinizden..
    12. Zıpkınla Balık Avı şampiyonası sona..
    13. (Özel) İstanbul’da sahillerin..
    14. (Özel) 52 yıldır süpürge yapıyor
    15. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya..
    16. Bakan yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine..
    17. Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı..
    18. Depreme canlı yayında yakalandılar
    19. Adalet Bakan Yardımcısı Menteş,..
    20. Akılcı ilaç standı kuruldu
    21. Kawhi Leonard kimdir? Kawhi Leonard NBA
    22. (Özel) Emniyet kemerini koltuğa taktı,..
    23. İntihara teşebbüs eden kadını, kocası..
    24. Uzman çavuşa sucuklu yumurta yüzünden..
    25. Robotlar, inekler, fareler, arılar..
    26. Hatay’ın İskenderun ilçesinde..
    27. 4 gün arayla aynı yerde yine saman..
    28. Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube..
    29. Burası da ayakkabı hastanesi
    30. Üniversiteli kurbanlıklar görücüye..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı