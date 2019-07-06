Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Küçükdağlı Mahallesi’nde ikamet eden ve diyabet hastalığından dolayı ayak parmağı kesilen Süleyman Urfa’ya Karacasu Kaymakamlığı tarafından tekerlekli sandalye ve çekyat hediye edildi.

Şeker hastalığına bağlı ayak parmakları kesilen 64 yaşındaki Süleyman Urfa’nın Denizli’de yaşayan kızı Bedriye Vatandaş, babası için Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvurdu. Yürüyemeyen babası için tekerlekli sandalye ve çekyat isteyen Vatandaş’ın talebi kabul edildi. Talep üzerine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez ve Küçükdağlı Mahalle Muhtarı Muhammet Nasır aileyi evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, tekerlekli sandalye ve çekyatı teslim etti.

Süleyman Urfa’nın kızı Bedriye Vatandaş, “Babamın durumu ciddi. Kangrenden dolayı bacağı dizinden kesilecekti. Bunu kabul etmeyince ayak parmakları kesildi. Enfeksiyon kapmaması için yere basmaması ve yürümemesi gerek. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tekerlekli sandalye alamadık. Son çare olarak kaymakamlığa başvuru yaptım. Sağ olsunlar talebimiz kabul edildi ve babamın sorunu ortadan kalktı” dedi.

Kaymakam Soley ve beraberindekilere teşekkür eden Süleyman Urfa, “Allah devletimize zeval vermesin. Sebep olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.