Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etti Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Karacasu’nun sorunlarının ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerinin konuşulduğu görüşmede Başkan İnal, Başkan Çerçioğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Karacasu’nun sorunlarının çözülmesi yolunda uyum içerisinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Zeki İnal’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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