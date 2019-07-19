Karacaören-Kızılcaören Grup Köy Yolu’nda sona yaklaşıldı Kütahya Merkez Karacaören-Kızılcaören Grup Köy Yolu, BSK asfalt kaplaması çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kütahya Merkez Karacaören-Kızılcaören Grup Köy Yolu, BSK asfalt kaplaması çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman Karacaören- Kızılcaören Grup Köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, son durum hakkında bilgiler aldı.

Vali Toraman’a İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile ilgili yetkililer eşlik etti.

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya İl Özel İdaresi ile Merkez İlçe Köyleri Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapılan grup köy yolunun 10 km. BSK asfaltla kaplanması işinin 3 milyon TL’ye mal olduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Koyak, köy yollarının standartlarının yükseltilmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma neticesinde yolun altyapısı güçlendirilerek 7 metre genişliğinde BSK asfalt çalışmasının en kısa süre içerisinde tamamlanıp trafiğe açılacağını söyledi.

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