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Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması yanlış”

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz.

25 Haziran 2019 Salı 17:59
Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması yanlış”

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde açılacak olan Eczacılık Fakültesinin yanlış olduğunu düşündüklerini söyledi.


Ecz. Onur Ferhat Karacan yaptığı yazılı açıklamada, “Karadeniz Bölgesi’nin en büyük bilim, sağlık ve eğitim yuvası OMÜ’ye Eczacılık Fakültesi kurulması kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle vatanımıza, milletimize ve Samsunumuza hayırlı olmasını dileriz. Türk Eczacıları Birliği ve Samsun Eczacı Odası olarak daha önce yaptığı basın açıklamasında plansız açılan fakültelerin mesleği tehdit ettiğini ifade ederek Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Eczacılık Fakültesinin yanlış olduğunu düşündüğümüzü belirtmiş, yapılan açıklamada Bafra İşletme Fakültesinin kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması amacıyla kapatılıp yerine Eczacılık Fakültesi kurulması kararını mantığa aykırı olarak nitelendirmiştik. Mevzu yalnızca bir mesleğin geleceği olmadığını, yapılan yanlışlara devam edildiği sürece ülkenin teminatı olan gençlerimizin geleceği tehlikeye gireceğini, halk sağlığı da olumsuz etkileneceğini bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:59
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