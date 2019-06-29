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Karacakurt Türkmenleri Dernek Binası Hizmete Açıldı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde faaliyet gösteren Karacakurt Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:31
Karacakurt Türkmenleri Dernek Binası Hizmete Açıldı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde faaliyet gösteren Karacakurt Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.


Açılışa Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, Mucur İlçe Emniyet Müdürü Salih Keskin ve dernek yöneticileri katıldı. Zengin kültürün yaşatılması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu, "İnsanların birbirine sahip çıkıp hemşeri dernekleri kültürünün yaşamasını önemsiyor bunu zenginliğimiz olarak görüyoruz. Hemşeri dernekleri, kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rolü var. Bizler de derneklerimize elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.


Karacakurt Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin tanıtımı noktasında her türlü faaliyet içerisinde olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Serdar Güneş ise, Kırşehir ve çevresinde ikamet eden Türkmen ve Yörüklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yanında daima olmak için çalışmalar yapmakta olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:31
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