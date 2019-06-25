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Karacabey’in güzellikleri tur şirketlerinin yeni gözdesi

Karacabey Belediyesi’nin tabiî güzellikleri tur şirketlerinin dikkat çekmeye başladı.

25 Haziran 2019 Salı 16:02
Karacabey’in güzellikleri tur şirketlerinin yeni gözdesi

Karacabey Belediyesi’nin tabiî güzellikleri tur şirketlerinin dikkat çekmeye başladı. Son dönemde, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Karacabey, güzellikleriyle turistlerin büyük ilgisini çekiyor.


Karacabey Belediyesi, geçen yıl ünlü program yapımcısı Güven İslamoğlu ile “Karacabey’de 2 gün” adı altında bir gezi program hazırlamış ve bunun tanıtımını da yapmıştı. Bu program çerçevesinde, şehirde iki günlük bir gezinin planlaması yapılarak, gidilecek yerleri ve gezilmesi gereken noktaları ayrıntılarıyla anlatan bir kitapçık hazırlanmıştı. Faaliyetlerini hızlandıran Karacabey Belediyesi, bunun sonucunda da yeni acentelerin gezi programına girmeyi başardı.


Geçtiğimiz yıl ilk turist kafilesini İstanbul’dan ağırlayan ve ardından defalarca yeni programlarla yerli turistleri ağırlayan Karacabey’de, bu kez Bursa Oksijen Travel üyeleri Karacabey’in güzelliklerini keşfetti.


Kısa süre önce, Bursa Oksijen Travel seyahat şirketi tarafından ilk kez uygulanan Karacabey gezisi ilgi görürken, gelen turistlerden de tam not aldı. Geçtiğimiz hafta ise Arap turistlerin ziyaret ettiği Karacabey Longozu, her kesimin yoğun ilgisini kazanmaya devam ediyor.


Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in turizmden de gerekli faydayı sağlaması için alt yapı çalışmaları ile temelini oluşturmuş ve 5 yıllık süre içerisinde Uluabat ve sahil bölgesinde çeşitli icraatlar gerçekleştirmişti.


Eskikaraağaç Leylek Köyü, Issızhan ve Uluabat Özel Kuş Cenneti, ilçenin Uluabat Gölü kıyısındaki önemli turizm noktaları olarak dikkat çekerken, Yeniköy sahil bölgesine gidildiğinde ise ıhlamur ormanı, longoz ormanı ve ayı barınağı, turistlerin ilgisini çeken bir diğer nokta olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, yazlıkçıların her sezon yoğun ilgi gösterdiği ve hafta sonları 50 bini aşan nüfusuyla Bursa’nın gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Yeniköy, Malkara, Kurşunlu hattı da ilçenin turizmine ciddi katkı sağlıyor.


“Turizme yönelik yatırımlarımız sürecek”


Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki turizm faaliyetlerini hızlandırmak adına Eskikaraağaç Leylek Köyü’nden sahil bölgemize dek çeşitli yatırımlarımız oldu. Özellikle leylek köyü adını ön plana çıkarmak için pek çok faaliyetimiz oldu. Ve geçmişte, yılda sadece bir kez festivalle anılan bu mahallemizi artık tüm bir yıl turizm cazibesi taşıyan alana dönüştürdük. Geçmişte festival ve gözlem kulesinden ibaret olan Eskiakraağaç’ı bugün 3 sosyal tesis, 1 buçuk kilometre uzunluğunda göl kıyısında yürüyüş ve bisiklet yolu, millîparklar kuş tahnit salonu, Avrupa leylek köyü duvarı, giriş tâkları ve bilgilendirme levhalarıyla donattık. Issızhan gibi bir değerin faaliyet sürmesine katkı sağladık. Özel Kuş Cenneti’nin hizmete devam edebilmesi için katkılarımız sürüyor. Sahil bölgesine geldiğimizde Longoz Mesire Alanı, Ihlamur Park gibi pek çok sosyal alanı hizmete açtık. Longozda film çekilmesinin ardından, orada yerel halkın ormandan kazanç sağlamasını ve kontrollü turizm hareketinde aktif rol oynamalarını sağladık. Büyükşehir ile yürüttüğümüz sahil projemiz ile Türkiye’nin en uzun sahili olarak gerekli özeni gösterdik. Bu anlamda çalışmalarımız son sürat devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:02
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