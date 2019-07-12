Karacabey’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Takibe alınan şüphelilere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL ele geçirildi.

4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan Karacabey Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel Y. (39), Ünal C. (32), A.C. (18) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca, tutuklanan Ünal C.’nin 4 ayrı müzekkereden arandığı ve 6 aydır cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.