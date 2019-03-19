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Karacabey’de Kültür ve Taziye evinin temeli atıldı

Karacabey Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’ye yapılan kültür ve taziye evinin temeli atıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:29
Karacabey’de Kültür ve Taziye evinin temeli atıldı

Karacabey Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’ye yapılan kültür ve taziye evinin temeli atıldı.


2 katlı ve 400 metrekare alana yapılan kültür ve taziye evinin temel atma törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın,Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Hilmi Kaya, Karacabey Belediye Meclis Üyeleri, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.


Karacabey Belediyesi olarak sıkıntı neyse, dert neyse nasıl derman olacaklarının çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Başkan Ali Özkan, "Halkımızın talebi doğrultunda mahallemize kültür ve taziye evi yapıyoruz. 2 katlı ve 400 metrekare olacak kültür ve taziye evini yapmak için Yeni Mahalle’de arsa satın aldık. Buraya yapılacak kültür ve taziye evi, Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi ve Sırabademler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza hitap edecek. Bugün burada temelini attığımız Kültür ve Taziye Evi, Ramazan ayından itibaren vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Karacabey’de Türkiye’nin özeti gibiyiz. Türkmeniyle, Kürdüyle, Arnavaduyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle hepimiz kardeşiz ve kardeş olarak yaşıyoruz. Her bölgenin kendine göre bir kültürü var. Güneydoğu’dan ilçemize göç eden vatandaşlarımızın bu ihtiyacını gerçekleştirmek maksadıyla bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve taziye evimizin bu yöredeki vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ise, “ Büyükşehir ile Karacabey Ankara’yla beraber olursa 2023 yılı Karacabey’in eksiklerinin tamamen ortadan kalkacağı yıl olacaktır. Bu taziye evi bizim kültürümüzde çok önemli. Taziye evinde ölmüşlerimize dua ediyoruz. Bu güzel hizmetinden dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan başta olmak üzere Karacabey Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kültür ve taziye evinin mahalle halkı başta olmak üzere Karacabey’e hayırlı olsun. 31 Mart’ın bize, islam alemine ve mazlum aleme hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla kültür ve taziye evinin temel atma töreni sona erdi.


Ayrıca, programın sonunda protokol üyeleri tarafından Karacabey Belediyesi tarafından yapılan Yeni Mahalle Park ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları yerinde incelendi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:29
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