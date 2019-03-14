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Karacabey’de 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 8’incisi düzenlenen “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı”, açılış törenin ardından kapılarını halka açtı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:46
Karacabey’de 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 8’incisi düzenlenen “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı”, açılış törenin ardından kapılarını halka açtı. Fuar, hafta sonuna dek gece saat 22.00’ye kadar gezilebilecek.



Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’nde 12 bin metrekare alana kurulan Karacabey Tarım Fuarı’na katılan 200’den fazla marka ürünlerini sergiledi. Açılışa, önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.



Programın açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Karacabey’deki bu organizasyonun her geçen yıl ulusal fuar olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey’in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, Bursa tarımının kalkınma için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Aygül, Karacabey Tarım Fuarı’nın tüm ilçe halkına ve çiftçilere de hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı Ali Özkan ise, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, “Göreve geldiğimizde 3T dedik. Bunlar turizm ve teknolojiyle birlikte tarımsal faaliyetlerdi. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürerek ilçemiz, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile ‘Güney Marmara’nın Yıldızı’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Geçmişten bugüne Türkiye tarımına yön veren, güçlü ve bereketli ‘Tarım diyarı’ Karacabey’imiz, son yıllarda gerçekleştirilen başarılı adımlar sayesinde her alanda atağa kalktı. Bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz Türkiye’nin uluslararası ölçekte ses getiren birbirinden eşsiz teknolojik yeniliklerle donatılmış, yeni konseptlere sahip ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın heyecanını yaşıyoruz. Fuarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım sektörünün önde gelen birçok kuruluşu ile çiftçileri bir araya getirdi. Ülkemizin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle ve çiftçilerle birlikte, fuarımız bölgemize değer katacaktır.” ifadelerini kullandı.



Programda son olarak konuşan önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, “Fuarımızın üreticimize, satıcımıza, sanayicimize ve tarım camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karacabey’in son dönemde yıldızı parlayan bir ilçemiz olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Karacabey bölgesel olarak bir çok güzergahın üzerinde kesiştiği bir nokta. Karacabey Türkiye’de tarımsal havza itibariyle en verimli havzalardan bir tanesi. Salçalık domatesten soğana kadar her türlü envai çeşit ürünün yetiştiği yer. Bunun yanında sanayi işletmelerinin de bulunduğu bir yer. Bütün zenginlikleri de içerisinde barındırıyor. Bize düşen de bundan sonraki süreçte bütün zenginlikleri bir biriyle buluşturarak bir sinerjiye dönüştürmek. Bunun için çalışıyoruz. 2002 yılından 2018 yılında kadar üretimlerinden dolayı Karacabeyli çiftçilerimize 366 milyon 569 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapmışız. Biz her zaman üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı”nın açılış kurdelası kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuar alanındaki stantları gezdi. Ziyaretçilerine kapılarını açan gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin yer aldığı fuarın, hafta sonuna dek gece saat 22.00’ye kadar gezilebileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:46
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