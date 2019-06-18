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Karacabey’de 15. Uluslararası Leylek Festivali için geri sayım başladı

Karacabey Belediyesi’nin bu yıl 15’incisini düzenlemeye hazırlandığı ve ilçenin marka organizasyonlarından biri haline gelen ‘Uluslararası Leylek Festivali’, 22-23 Haziran tarihlerinde ‘leylek köyü’ olarak bilinen Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi’nde başlıyor.

18 Haziran 2019 Salı 12:55
Karacabey’de 15. Uluslararası Leylek Festivali için geri sayım başladı

Karacabey Belediyesi’nin bu yıl 15’incisini düzenlemeye hazırlandığı ve ilçenin marka organizasyonlarından biri haline gelen ‘Uluslararası Leylek Festivali’, 22-23 Haziran tarihlerinde ‘leylek köyü’ olarak bilinen Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi’nde başlıyor.


Karacabey Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan organizasyonda, 2 gün boyunca pek çok eğlenceli aktivitenin gerçekleştirileceği açıklanırken, ayrıca festival kapsamında Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna Grubu da nostaljik şarkılarını Karacabeyliler için seslendirecek.


‘Hayvan Dostu Şehir’ sloganıyla yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Karacabey Belediyesi, ilçenin ülkemiz ve dünyadaki tanıtımı noktasında en prestijli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Leylek Festivali’nin 15’incisi için hazırlıklarını tamamladı.


Karacabey Belediyesi’nin uluslararası düzeydeki en önemli organizasyonlarından biri olan ve her yıl hem Türkiye’den hem de dünyanın pek çok yerinden çok sayıda insanın ilgiyle takip ettiği festivalin, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olması bekleniyor.


2 gün boyunca eğlence dinmeyecek


Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde yer alarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan Karacabey’de, 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan festivalin heyecanı yaşanırken, festival çerçevesinde 2 gün boyunca pek çok eğlenceli aktivitenin gerçekleştirileceği açıklandı.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, festival kapsamında çocuklar için eğlenceli yarışmalar ve gösteriler, animasyon aktiviteleri, yerel ürünler standı, köylü pazarı, geleneksel fener alayı gibi organizasyonların ziyaretçiler için özenle hazırlandığı ifade edilirken, festivalde coşku bir an olsun dinmeyecek.


Ayna sevilen şarkılarını seslendirecek


15. Uluslararası Leylek Festivali kapsamında, Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna Grubu da nostaljik şarkılarını Karacabeyliler için seslendirmeye hazırlanıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları bu güzellikleri yerinde yaşamaya davet etti.


"Karacabey değerleriyle öne çıkmaya devam edecek”


Karacabey’in geniş coğrafyasında, birbirinden eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Özkan, “İlçemiz; Uluabat Kuş Cenneti, Eskikarağaç leylek köyü, Karacabey Harası, ıhlamur ormanları, yarış atları, ayı barınağı, tarihi mekanları, longoz gibi pek çok turizm değeri ile özellikle son yıllarda ilgiyle takip edilmeye başlandı. Bu noktada Uluslararası Leylek Festivali de ilçemizin tanıtım faaliyetlerinde bizlere önemli bir katkı sağlıyor. Bu noktada Eskikarağaç Leylek Köyü de alanında Avrupa’da çok önemli bir yere sahip. İlçemiz ayrıca, ‘hayvan dostu kent’ unvanını, geçmişten bu yana gururla taşımaya devam ediyor. Bizler de bu güzel şehre yakışır çalışmalara imza atarak, Karacabey’i ülkemiz ve dünya ölçeğinde en iyi şekilde temsil etme gayretindeyiz. İlçemizin turizm pastasından hak ettiği payı alması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.


Festival programı açıklandı


Öte yandan, 15’inci Uluslararası Leylek Festivali için festival programı da açıklanırken, programın açılış konuşmalarının cumartesi günü saat 20.00’de, geleneksel fener alayının yine cumartesi günü saat 20.30’da Ayna konserinin ise aynı gün saat 21.00’de gerçekleştirileceği açıklandı. Bununla birlikte, cumartesi ve pazar günleri Uludağ Üniversitesi metro durağından ve Karacabey Cumhuriyet alanından, Eskikarağaç Mahallesi’ndeki festival alanına ücretsiz otobüs seferleri yapılacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:55
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