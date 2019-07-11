0553 313 94 23

Karacabey Belediyesi’nden amatör balıkçılara destek

Karacabey Belediyesi, amatör balıkçılara desteğini sürdürüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
Karacabey Belediyesi’nden amatör balıkçılara destek

Karacabey Belediyesi, amatör balıkçılara desteğini sürdürüyor.


Karacabey Belediyesi, Mudanya Liman Başkanlığı ile iş birliği yaparak, balıkçılıkla ilgilenen vatandaşların iç sularda güvenli bir taşımacılık ve balıkçılık yapabilmeleri adına mecburi olan sınava ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bağlama kütüğü oluşturma yetkisi verilen Karacabey Belediyesi’nin vatandaşlara kolaylık olması için yapmış olduğu girişimler sonucu ilçede gerçekleştirilen amatör denizci belgesi sınavına 703 vatandaş katıldı. Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sınav öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına bu tür destekleri sürdüreceklerini belirterek, imtihana giren vatandaşlara başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi kabul edildi
    1. "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Dünya Şampiyonu Navko’dan Başkan..
    4. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    5. RTÜK üyeliğine seçilen 3 isim belli..
    6. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    7. Yeğeninin attığı yumrukla hayatını..
    8. Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi..
    9. CHP ilçe başkanlığına zarar veren..
    10. İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
    11. Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?
    12. Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!..
    13. Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin..
    14. İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a..
    15. Başkan Cabbar, yeni emniyet binası..
    16. Galatasaray’da kombineler 32 bine..
    17. Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı..
    18. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma..
    19. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof...
    20. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
    21. TİKA'nın Kanuni türbesi projesinde..
    22. Huawei, ABD teknolojisine..
    23. 15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs..
    24. Efeler’de sokaklar yenileniyor
    25. Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı..
    26. Tüketici artık hangi fındığı yediğini..
    27. Mandıra'da buhar kazanı patladı! 1..
    28. Tarihi surlarda intihar girişiminde..
    29. Radyo Televizyon Üst Kurulu..
    30. Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap