Karacabey Belediyesi mobil ekibi dur durak bilmiyor

Karacabey Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği sosyal destek faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Belediye tarafından daha önce destekte bulunulan vatandaşlara yeni bir ziyarette bulunan mobil ekibi, vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunuyor.

Karacabey Belediyesi’nin ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği sosyal destek faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Belediye tarafından daha önce destekte bulunulan vatandaşlara yeni bir ziyarette bulunan mobil ekip, vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunuyor. Karacabey Belediye Meclis üyelerinden Arzu Uray, Hatice Kılıç ve Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu Kefaiddin Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde gerçekleşen çalışmalar yerinde kontrol ediliyor.Engelli vatandaşlardan, yaşlı ve maddi imkanları kısıtlı vatandaşlara kadar ihtiyaç sahibi tüm bireylere yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde amaç, vatandaşlarla diyalog halinde olup ihtiyaçlara yeterli cevabın verilip verilmediğini yerinde görmek.

Aralıksız devam edecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Geçen yıl mobil ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde, binlerce eve giren ekiplerimiz pek çok düşkün ve yardıma acil ulaşması gereken ailelere ulaşmıştı. O an için öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmış ve devletin imkân sağladığı ilgili kurumlarla da bu kişiler diyaloğa geçirilmişti. Şimdi ise bu kayıt altına aldığımız aileleri tek tek ziyaret ederek devam eden tedavilerini öğreniyor, ihtiyaçlarına verilen cevapları yerinde değerlendiriyor ve sorunlarını dinliyoruz. Bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

Öte yandan, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ekipler bu zamana kadar Ekmekçi, Akçakoyun, Danışment, Sazlıca ve Ovahamidiye mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Ziyaretlerin belirli aralıklarla tekrar yapılacağı bildirildi.