Karaca vuran kaçak avcılara ceza yağdı

Sinop’un Boyabat ilçesinde kaçak olarak karaca vuran 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslara yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda R.D. ve Y.E.’nin Gökçeağaç Sakızı mevkiinde karaca avladıklarını tespit etti. Olayı yakın takibe alan jandarma ekipleri, şahısların aracını Boyabat Bölge Trafik önünde durdurdular. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada aracın motor bölümüne saklanmış 16 kilogram karaca eti ve 2 adet tüfek ele geçirdi. R.D. ve Y.E.’ye Sinop Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi.