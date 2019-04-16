Karaca, esnafın yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, yeni seçilen belediye başkanlarından esnafın beklentilerini içeren bir açıklama yaptı.

Erzurum’un cadde ve sokaklarında aktif olarak ticaretle uğraşan tüm esnaf ve sanatkarın işlerini biraz daha kolaylaştırmak ve ticaret yapanların önünün açılması için bir takım yeni çalışmaların yapılmasını beklediklerini anlatan Başkan Karaca, “Bilindiği gibi yapılan bazı uygulamalar neticesinde Erzurum’da trafik sıkışıklığı ve otopark sıkıntısı gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Özellikle şehir merkezinde otopark sıkıntısından dolayı ticaretimizde çok büyük azalmalar meydana gelmiştir. Esnafın işinin canlandırabilmesi için geçici de olsa bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Merkeze yakın okul ve kamu kurumlarının bahçeleri yazın otopark olarak kullanılabilir. Ticaret yapan esnafımızın bir nebze de olsa rahatlayabilmesi için dükkânlarının önüne belediyeler tarafından çakılan dubaların kaldırılması ve bazı esnaflarımızın kapılarının önüne ve kaldırımlara koydukları sandalye, masa ve benzeri materyallerin zabıtalar vasıtasıyla kaldırılması, kaldırım ve cadde işgaline son verilmesi için de gerekli cezaların tatbik edilmesi gerekiyor. Bu durumun geçici de olsa ticaret yapan esnaf ve sanatkârımıza faydasının dokunacağı ve ticarette birtakım canlanmalar olacağı kanısındayım. Yeni seçilen belediye başkanlarının esnaf ve sanatkârlarımızın lehine yeni kararlar alarak esnaf ve sanatkârlarımızın sokaklarda ve caddelerde rahatça ticaret yapabilmeleri, işlerinin kolaylaştırılması için mal indirip bindirirken ve gelen müşterilere otopark hizmetlerinin artması için gereken çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Mevcut yollar şehir trafiğini kaldıramıyor

Hikmet Karaca, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde mevcut yolların araç trafiğini kaldıramadığı gibi büyük aksamalara da yol açabildiğine dikkat çekerek, “Şehrimizin adına ve büyüklüğüne yakışır şekilde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çok katlı alt ve üst geçitler, yonca yapraklı yollar ile raylı sistemin bir an önce yapılması için projeler hazırlanmalı ve halkımızın hizmetine sunulmalıdır. Adı büyük, ekonomik olarak çok küçük olan ilimizde belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamadığımız bir gerçektir. İnşaat ve parklarla şehir ekonomisi ve trafiği düzelmez. Siyasilerimizin, ”Doğunun Parisi” diye adlandırdığı ilimizin diğer büyükşehirlerle kıyaslanamayacak derecede bakımsız, kaldırım ve caddelerinin işgal edildiği, düzensiz trafiğin hakim olduğu bir şehir görünümündedir. Bundan böyle şehrimizi gerçeklerden uzak, sadece gösterişe dayalı reklam panolarının değil, yeni seçilen başkanların yönetmesini istiyor ve bekliyoruz.”dedi.

Esnaf ve sanatkârlarımıza öncelik verilmesini istiyoruz

Karaca, daha sonra şunları söyledi, “Yeni seçilen belediye başkanlarından alışveriş merkezlerine karşı küçük esnaf ve sanatkârı koruyup kollayacak ve ezdirmeyecek projeler bekliyoruz, bunun yanında yeni gelişen semt ve ilçelerde esnaf ve sanatkârlarımıza öncelik verilmesi gerekiyor. AVM’lerin açılması ile birlikte küçük esnaf ve sanatkâr ticaretinde çok ciddi bir durgunluk içerisine girmiş ve birçok esnafımız işyerini kapatmak durumunda kalmıştır. Yerel yönetimler il bazında küçük esnafı, büyük sermayeye karşı koruyucu önlemleri almadır. Büyük sermaye gruplarının perakendecilik sektörüne girerek bu işi büyük ölçekli zincirlerle yapma eğilimi sonucunda şehrimizde çoğalan AVM’lerin, önce çarşı ve pasaj dükkânlarında gerçekleşen perakende ticaretini yok etmiş, ardından da kent ekonomisi için büyük önem arz eden küçük mağaza ve işyerlerinin varlığını tehdidi altına almıştır.”