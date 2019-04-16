0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Karaca, esnafın yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, yeni seçilen belediye başkanlarından esnafın beklentilerini içeren bir açıklama yaptı.

16 Nisan 2019 Salı 11:35
Karaca, esnafın yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, yeni seçilen belediye başkanlarından esnafın beklentilerini içeren bir açıklama yaptı.


Erzurum’un cadde ve sokaklarında aktif olarak ticaretle uğraşan tüm esnaf ve sanatkarın işlerini biraz daha kolaylaştırmak ve ticaret yapanların önünün açılması için bir takım yeni çalışmaların yapılmasını beklediklerini anlatan Başkan Karaca, “Bilindiği gibi yapılan bazı uygulamalar neticesinde Erzurum’da trafik sıkışıklığı ve otopark sıkıntısı gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Özellikle şehir merkezinde otopark sıkıntısından dolayı ticaretimizde çok büyük azalmalar meydana gelmiştir. Esnafın işinin canlandırabilmesi için geçici de olsa bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Merkeze yakın okul ve kamu kurumlarının bahçeleri yazın otopark olarak kullanılabilir. Ticaret yapan esnafımızın bir nebze de olsa rahatlayabilmesi için dükkânlarının önüne belediyeler tarafından çakılan dubaların kaldırılması ve bazı esnaflarımızın kapılarının önüne ve kaldırımlara koydukları sandalye, masa ve benzeri materyallerin zabıtalar vasıtasıyla kaldırılması, kaldırım ve cadde işgaline son verilmesi için de gerekli cezaların tatbik edilmesi gerekiyor. Bu durumun geçici de olsa ticaret yapan esnaf ve sanatkârımıza faydasının dokunacağı ve ticarette birtakım canlanmalar olacağı kanısındayım. Yeni seçilen belediye başkanlarının esnaf ve sanatkârlarımızın lehine yeni kararlar alarak esnaf ve sanatkârlarımızın sokaklarda ve caddelerde rahatça ticaret yapabilmeleri, işlerinin kolaylaştırılması için mal indirip bindirirken ve gelen müşterilere otopark hizmetlerinin artması için gereken çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.


Mevcut yollar şehir trafiğini kaldıramıyor


Hikmet Karaca, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde mevcut yolların araç trafiğini kaldıramadığı gibi büyük aksamalara da yol açabildiğine dikkat çekerek, “Şehrimizin adına ve büyüklüğüne yakışır şekilde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çok katlı alt ve üst geçitler, yonca yapraklı yollar ile raylı sistemin bir an önce yapılması için projeler hazırlanmalı ve halkımızın hizmetine sunulmalıdır. Adı büyük, ekonomik olarak çok küçük olan ilimizde belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamadığımız bir gerçektir. İnşaat ve parklarla şehir ekonomisi ve trafiği düzelmez. Siyasilerimizin, ”Doğunun Parisi” diye adlandırdığı ilimizin diğer büyükşehirlerle kıyaslanamayacak derecede bakımsız, kaldırım ve caddelerinin işgal edildiği, düzensiz trafiğin hakim olduğu bir şehir görünümündedir. Bundan böyle şehrimizi gerçeklerden uzak, sadece gösterişe dayalı reklam panolarının değil, yeni seçilen başkanların yönetmesini istiyor ve bekliyoruz.”dedi.


Esnaf ve sanatkârlarımıza öncelik verilmesini istiyoruz


Karaca, daha sonra şunları söyledi, “Yeni seçilen belediye başkanlarından alışveriş merkezlerine karşı küçük esnaf ve sanatkârı koruyup kollayacak ve ezdirmeyecek projeler bekliyoruz, bunun yanında yeni gelişen semt ve ilçelerde esnaf ve sanatkârlarımıza öncelik verilmesi gerekiyor. AVM’lerin açılması ile birlikte küçük esnaf ve sanatkâr ticaretinde çok ciddi bir durgunluk içerisine girmiş ve birçok esnafımız işyerini kapatmak durumunda kalmıştır. Yerel yönetimler il bazında küçük esnafı, büyük sermayeye karşı koruyucu önlemleri almadır. Büyük sermaye gruplarının perakendecilik sektörüne girerek bu işi büyük ölçekli zincirlerle yapma eğilimi sonucunda şehrimizde çoğalan AVM’lerin, önce çarşı ve pasaj dükkânlarında gerçekleşen perakende ticaretini yok etmiş, ardından da kent ekonomisi için büyük önem arz eden küçük mağaza ve işyerlerinin varlığını tehdidi altına almıştır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:35
  1. sanat
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Notre Dame Katedrali’ndeki yangın 8,5 saatte söndürülebildi
    1. Notre Dame Katedrali’ndeki yangın 8,5..
    2. İngiliz kulübü Vida için harekete geçti!
    3. 'Köpek katili profesör' yırttı
    4. Multinet Up marka kimliğini yeniliyor
    5. Adana'da acı olay! Kazayla yeğenini..
    6. Başkan Şahin’e hayırlı olsun..
    7. Türkiye 15 Yaş Altı Badminton..
    8. Orta Asya’dan günümüze Türk Erenleri..
    9. Domuz avında arkadaşını öldürdü
    10. İhracat başarı ödülü bir kez daha..
    11. “Lego Festivali” başlıyor
    12. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    13. Muratpaşa’da Hiperrealist sergi
    14. Nilüfer Belediye Meclisi yeni dönemin..
    15. Vicdansızlar kırmızı listedeki çizgili..
    16. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    17. FETÖ'ye bir şok daha! Dilekçeleri..
    18. Bakan Soylu ülkesine dönen 'Suriyeli'..
    19. Başkan Dündar’dan Vali Akbıyık’a..
    20. Haefele, yabancı yatırımcı için fark..
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek