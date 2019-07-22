Karaca çay bahçesinde görüntülendi Rize’nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde çay bahçesine giren boz ayının ardından Güneysuilçesi İslahiye köyünde çaylığa giren karaca herkesi şaşırttı.

Rize’nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde çay bahçesine giren boz ayının ardından Güneysuilçesi İslahiye köyünde çaylığa giren karaca herkesi şaşırttı.

Ürkek olarak bilinen ve genelde dağlık alandan yaşam alanlarına inmeyen karaca, İslahiye köyünde bir evin yanındaki çay bahçesine kadar indi. Ürkek bakışlarla bahçeden geçen karaca daha sonra kaçarak uzaklaştı. Karacanın bahçeye girmesi bir vatandaş tarafından evin balkonundan anbean görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.