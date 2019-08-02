Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan hakkındaki iddialar

İZMİR (AA) - Karaburun Belediye Meclisi, başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın şirket müdürlüğünün ve huzur hakkının iptaline ilişkin önergeyi kabul etti.

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'ın, geçen ay bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisini müdür atadığı ve ikinci maaş bağladığı" yönündeki haberlerin ardından yaşanan sürecin ardından Küçükbahçe Mahallesi'nde yapılan ağustos ayı ilk meclis toplantısına AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri katılmadı.

Belediye başkanı Erdoğan'ın nisan ayındaki meclis toplantısında, belediyeye bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti'ye müdür olarak atanması ve bu görev karşılığında verilecek olan 7 bin 500 liralık huzur hakkının iptal edilmesine ilişkin başkanlık önergesi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Erdoğan, yasal zorunluluk nedeniyle belediye şirketine müdür olmak zorunda kaldığını, bunun üzerine kendisinin ve partisinin hedef tahtası haline geldiğini ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şirketin tek ortağı Karaburun Belediyesi olduğu, belediyenin de tek temsilcisi seçilmiş belediye başkanı olduğu için bu şirketin yetkili temsilcisiyim. O nedenle maalesef ki işçilerimize parayı ödemek için o görevi kabul etmem gerekliydi. Bunun dışında da bir çıkar yol yoktu. Yine de yasal olarak ben olduğum için basındaki bu haberlerden sonra müdür olarak istifa dilekçemi verdim. Karaburun Belediyesi şirketi yetkili temsilcisi olarak da yasal çerçevede neyi imzalayabileceksem imzalayacağım. Fakat atayabileceğimiz şu an kimse olmadığı için ve prosedürleri farklı oldu, gerekeni yapacağız."

Erdoğan, şirket müdürlüğüne 12 Nisan tarihinde meclis kararıyla atandığını, meclisin belirlediği huzur hakkını ilçedeki bir okula bağışladığını ifade etti.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, Erdoğan'ın şirket müdürlüğü ve huzur hakkının iptaline ilişkin önerge CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.