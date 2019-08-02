0553 313 94 23

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan hakkındaki iddialar

Belediye Meclisi, başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketine müdür olarak atanması ve 7 bin 500 liralık huzur hakkı kararını iptal etti

02 Ağustos 2019 Cuma 15:59
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan hakkındaki iddialar

İZMİR (AA) - Karaburun Belediye Meclisi, başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın şirket müdürlüğünün ve huzur hakkının iptaline ilişkin önergeyi kabul etti.

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'ın, geçen ay bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisini müdür atadığı ve ikinci maaş bağladığı" yönündeki haberlerin ardından yaşanan sürecin ardından Küçükbahçe Mahallesi'nde yapılan ağustos ayı ilk meclis toplantısına AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri katılmadı.

Belediye başkanı Erdoğan'ın nisan ayındaki meclis toplantısında, belediyeye bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti'ye müdür olarak atanması ve bu görev karşılığında verilecek olan 7 bin 500 liralık huzur hakkının iptal edilmesine ilişkin başkanlık önergesi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Erdoğan, yasal zorunluluk nedeniyle belediye şirketine müdür olmak zorunda kaldığını, bunun üzerine kendisinin ve partisinin hedef tahtası haline geldiğini ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şirketin tek ortağı Karaburun Belediyesi olduğu, belediyenin de tek temsilcisi seçilmiş belediye başkanı olduğu için bu şirketin yetkili temsilcisiyim. O nedenle maalesef ki işçilerimize parayı ödemek için o görevi kabul etmem gerekliydi. Bunun dışında da bir çıkar yol yoktu. Yine de yasal olarak ben olduğum için basındaki bu haberlerden sonra müdür olarak istifa dilekçemi verdim. Karaburun Belediyesi şirketi yetkili temsilcisi olarak da yasal çerçevede neyi imzalayabileceksem imzalayacağım. Fakat atayabileceğimiz şu an kimse olmadığı için ve prosedürleri farklı oldu, gerekeni yapacağız."

Erdoğan, şirket müdürlüğüne 12 Nisan tarihinde meclis kararıyla atandığını, meclisin belirlediği huzur hakkını ilçedeki bir okula bağışladığını ifade etti.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, Erdoğan'ın şirket müdürlüğü ve huzur hakkının iptaline ilişkin önerge CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:59
  1. İptal
  2. Karaburun Belediyesi
  3. meclis kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu’da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
    1. Kastamonu’da kaçak sigara ve alkol ele..
    2. En güzel kurbanlık 1 ton 300 kiloluk..
    3. Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü..
    4. Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri,..
    5. Hacı adayları kutsal topraklarda
    6. Bıçaklar bayrama hazırlanıyor
    7. Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na..
    8. UİB’den temmuz ayında 2,9 milyar..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Göçün ana..
    10. Yüzde 17,5’lik Artışla Temmuz Ayı..
    11. Greenland Rulman ikinci şubesini..
    12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçün..
    13. Bakan Soylu, vatandaşlık verilen..
    14. Tokat’ta askıya 11 bin ekmek bırakıldı
    15. Turhal’da 295 öğrenciye YKS kursu
    16. Kızıltepe’de engellilere proje tanıtım..
    17. Yozgat’ta 75 çocuk için sünnet şöleni..
    18. Kan donduran olay ekipleri harekete..
    19. Bakan Kurum’dan Salda Gölü açıklaması:
    20. Görme engelliler futbolda Avrupa..
    21. FETÖ ile aynı taktik! Dansöz Adnan’ın..
    22. Soylu, medya temsilcileriyle bir araya..
    23. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    24. "Dikkat Sizden Notlar Bizden" katılım..
    25. Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin'den..
    26. Soylu, medya temsilcileriyle bir araya..
    27. MEB'den öğretmenlere 'yer değiştirme'..
    28. Kadooğlu Holding ülke ekonomisine..
    29. THY, River Plate'in forma sponsoru
    30. Türk Hava Yolları River Plate’in forma..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin