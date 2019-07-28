Karabük’ün yeni gözdesi Şehir Parkı’nda vatandaşlar yer bulmakta zorlanıyor

Karabük Belediyesi tarafından Taşkesti Caddesi’nde 21 bin metrekare alana kurulan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şehir Parkı, Karabüklülerin vazgeçilmezi oldu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin 31 Mart seçimi vaatlerinden olan Şehir Parkı, eğlence ve dinlenme ihtiyaçları açısından da doğa ile iç içe bir alanda yer alması bakımından vatandaşların vazgeçilmezi durumuna geldi. Açıldığı günden beri yoğun ilgiyle karşılan parkta vatandaşlar yer bulmakta zorlanıyor. Tıklım tıklım olan ve kimilerinin yer bulmak için gündüz vakti ziyaret ettiği park, ağaçları, biyolojik göletleri, çocuk oyun alanları, spor alanları, yemyeşil çimenleri ve yürüyüş yolları ile gün boyu dinlenmek, kitap okumak ya da spor yaparak vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi. Bazı vatandaşlar Karabük’ün böyle bir parka ihtiyacı olduğunu dile getirirken, bazıları ise çok zor yer bulduklarını ifade ettiler.

Ayrıca çocuk oyun alanları, dev satranç, çocuklar ve yetişkinler için açık hava spor alanları ile donatılmış olan park çocuklar için de vazgeçilmez bir yer haline geldi. Hem eğitici hem de eğlenceli oyun alanlarında vakit geçiren çocuklar, parkın çok güzel olduğunu kaydettiler. 3 bin 500 adet bitki ile zenginleştirilmiş olan Şehir Parkı’nda 120 kişilik amfi tiyatro, 32 ateşli, 48 ateşsiz toplam 80 adet kamelya, 500 metrekare sosyal tesis, restoran ve satış birimleri bulunuyor.

“Özlediğimiz ortam”

Uzun yıllardır İsviçre’de yaşayan ve tatil için memleketine gelen Ender Özdemir, Şehir Parkı’nın Karabük ve Karabüklü vatandaşlarının hak ettiği bir hizmet olduğunu belirterek, “Güzel bir ortam. Ailecek piknik yapılabilecek yeşillik. Karabük’te çok fazla göremediğimiz ancak özlediğimiz bir ortam. Teşekkür ederiz emeği geçenlere” dedi.

Şehir Parkı’nda gözlemlerde bulunduğunu ifade eden Özdemir, "Karabüklülerin de bu güzel mekanı göz bebekleri gibi korumaları lazım. Çok güzel izlenim bırakmıyorlar. Çok fazla çöpler gördüm yerlerde. Tek ricam onlardan bu kadar güzel bir mekanı daha özenli kullanmalarıdır” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarına yönelik ‘3T’ adını verdiği ‘teşekkür, takdir ve tebrik’ ziyaretleri kapsamında 20 Temmuz Cumartesi günü Karabük’e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet Şehir Parkı’nın açılışını gerçekleştirmişti.