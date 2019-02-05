Karabük'teki uyuşturucu operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına aldığı S.Ö, Ş.Ö. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karabük Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ş.Ö. ve S.K. savcılık sorgularının ardından salıverildi, mahkemeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı. Dün, kentte uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında S.Ö, Ş.Ö. ve S.K. gözaltına almış, adreslerde yapılan aramalarda 240 gram esrar ve iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.





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