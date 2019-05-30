0553 313 94 23

Karabük'teki silahlı soygun girişimi

Tabancayla marketi soymaya çalışan ve çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan kişi tutuklandı

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:01
Karabük'teki silahlı soygun girişimi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, tabancayla bir markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir markete elinde silahla girerek para isteyen, kaçmaya çalışırken de çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis tarafından gözaltına alınan Hasbi Yücel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesine getirilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, izlediği filmlerden etkilenerek soygunu gerçekleştirmeye çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir markete dün giren kar maskeli kişi, elindeki silahı kasiyerlere doğrultarak para istemiş, kasiyerlerin kabul etmemesi üzerine yazar kasalarda bulunan paraları almış, kaçmaya çalışırken de market çalışanlarınca etkisiz hale getirilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:01
  1. Karabük
  2. silahlı soygun girişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’nde konuştu
    1. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    2. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    3. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    4. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    5. TİKA'dan Bakü'de iftar
    6. TBMM Genel Kurulu
    7. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    8. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    9. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    10. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    11. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    12. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    13. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    14. Bayramda misafirleriniz için..
    15. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    16. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    17. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    18. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    19. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    20. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    21. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    22. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    23. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    24. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    25. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    26. Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
    27. Başkan Kılınç’tan Kadir Gecesi mesajı
    28. Hafif ticari araç ile otomobil..
    29. Besni’de ihtiyaç sahibi ailelere..
    30. Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz