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Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi

Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstererek hastanede tedavi altına alınan 80 kişiden 62'si taburcu edildi- Soruşturma kapsamında faaliyeti durdurulan restoranda inceleme yapılıyor

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:43
Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstererek hastanede tedavi altına alınan 80 kişiden 62'si taburcu edildi.

Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 17'si çocuk, 80 kişiden 62'sinin tedavisi tamamlandı.

Söz konusu kişiler taburcu edilirken, çoğu çocuk 18 kişiden yeniden tahlil istendi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam yaşanan olayın ardından Karabük Eğitim Araştırma, Safranbolu Devlet ve kentteki özel bir hastaneye 80 kişinin yatırıldığını hatırlattı.

Genel durumları iyi olan hastaları gözleme aldıklarını, 40'ının gece saatlerinde, 22'sinin de sabah taburcu edildiğini aktaran Sarı, "Şu anda çoğu çocuk 18 hastamız, Eğitim Araştırma Hastanemizde. Tahliller nedeniyle tutuyoruz. Kısa süre içinde 8'ini daha taburcu edeceğiz. İshal nedeniyle 10 hastamızı biraz daha tutabiliriz." diye konuştu.

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında, Karabük Belediyesi, Sağlık ile Karabük Tarım ve Orman il müdürlüklerinin ekipleri, faaliyeti durdurulan restoranda inceleme yapıyor.

Bu arada restoran sahibinin dün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:43
  1. Ahmet Sarı
  2. Gıda zehirlenmesi
  3. Karabük

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