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Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dünden bu yana devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 18:30
Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dünden bu yana devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerindeki ormanlar adeta beyaza büründü.


Büyükdüz ve Tekir bölgelerinde önceki günden bu yana devam eden kar yağışı sonrasıortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi. Kayın, kara çam, sarı çam ve değişik endebik türlerinde yer aldığı Karabük ormanları beyaz örtüye büründü. Yer yer 25 santimetreye kadar kar kalınlığının ulaştığı bölgede kar yağışı devam ediyor. Kar yağışıSafranbolu, Ovacık ve Eflani ile Eskipazar ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:30
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