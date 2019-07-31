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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Eflani ilçesinde 92 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:49
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarlalarda kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Göller köyü Çukurca Mahallesi ve Saraycık köyü Bozarmut Mahallesi'ndeki bazı evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Ç, E.T, A.S, M.S. ve O.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve tarlalarda yapılan aramalarda 92 kök Hint keneviri, 5 av tüfeği, iki tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:49
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