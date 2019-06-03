Karabük'te uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesi kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda R.Ç, S.A. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden O.Y. emniyetteki işlemlerinden sonra, adliyeye sevk edilen S.A. da savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.Ç. ise tutuklandı.



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