Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı05 Şubat 2019 Salı 19:26
KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.K'nin (41) üzerinde yapılan aramada, 360 ekstazi hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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