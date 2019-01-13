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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

13 Ocak 2019 Pazar 19:01
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu temini ve satışı" yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu E.A'yı gözaltına aldı.

Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar Afgan macunu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:01
  1. Karabük
  2. tutuklama
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