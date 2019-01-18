Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Hüsnü Bozarslan yönetimindeki 78 DB 199 plakalı otomobile Caner Yamaç yönetimindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Namal Kavşağı'nda arkadan çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile Tuncer Koca yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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