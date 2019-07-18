Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı Karabük’te meydana gelen trafik kazasında otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (39) sevk ve idaresindeki 78 BG 484 plakalı otomobil ile Zonguldak Caddesinden Cuma pazarı kavşağına seyrederken yine aynı istikamete seyreden ve kavşakta ışıkta bekleyen sürücüsü M.Y. (40) nın kullandığı 78 SR 619 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada N.C.(38) isimli kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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